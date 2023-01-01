Сербские динары в евро

Сконвертируйте RSD в EUR по реальному обменному курсу

1000 rsd
8.51 eur

1.00000 RSD = 0.00851 EUR

Среднерыночный курс в 5:18 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более выгодный способ совершать покупки онлайн по всему миру

График изменения обменного курса RSD к EUR

1 мин. назад 1 RSD → 0 EUR
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.860451.0747589.1211.456881.676420.9582518.5241
1GBP1.1621811.249103.571.693081.948211.1136621.5274
1USD0.930450.800641182.92251.355551.559820.891617.2357
1INR0.01122070.009655290.012059510.01634720.01881060.01075220.207853

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из сербских динаров в евро

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите RSD из выпадающего списка для исходной валюты и EUR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из RSD в EUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for сербский динар

RSD в USD

RSD в EUR

RSD в MXN

RSD в GBP

RSD в ZAR

RSD в CAD

RSD в SGD

RSD в INR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Сербский динар / Евро
1 RSD0.00851 EUR
5 RSD0.04256 EUR
10 RSD0.08511 EUR
20 RSD0.17022 EUR
50 RSD0.42556 EUR
100 RSD0.85112 EUR
250 RSD2.12781 EUR
500 RSD4.25562 EUR
1000 RSD8.51124 EUR
2000 RSD17.02248 EUR
5000 RSD42.55620 EUR
10000 RSD85.11240 EUR
Обменные курсы Евро / Сербский динар
1 EUR117.49200 RSD
5 EUR587.46000 RSD
10 EUR1174.92000 RSD
20 EUR2349.84000 RSD
50 EUR5874.60000 RSD
100 EUR11749.20000 RSD
250 EUR29373.00000 RSD
500 EUR58746.00000 RSD
1000 EUR117492.00000 RSD
2000 EUR234984.00000 RSD
5000 EUR587460.00000 RSD
10000 EUR1174920.00000 RSD