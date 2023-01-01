Катарские риалы в оманские риалы

Сконвертируйте QAR в OMR по реальному обменному курсу

1 000 qar
105,563 omr

1.00000 QAR = 0.10556 OMR

Среднерыночный курс в 4:36 UTC
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График изменения обменного курса QAR к OMR

1 мин. назад 1 QAR → 0 OMR
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86061.075389.16661.457681.677670.9582518.5351
1GBP1.1619811.2494103.6031.693691.949291.1134721.536
1USD0.929950.800384182.92251.35561.560180.891117.2371
1INR0.0112150.00965220.012059510.01634780.0188150.01074620.20787

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Как произвести расчет конвертации из катарских риалов в оманские риалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите QAR из выпадающего списка для исходной валюты и OMR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из QAR в OMR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Катарский риал / Оманский риал
1 QAR0.10556 OMR
5 QAR0.52782 OMR
10 QAR1.05563 OMR
20 QAR2.11126 OMR
50 QAR5.27815 OMR
100 QAR10.55630 OMR
250 QAR26.39075 OMR
500 QAR52.78150 OMR
1000 QAR105.56300 OMR
2000 QAR211.12600 OMR
5000 QAR527.81500 OMR
10000 QAR1055.63000 OMR
Обменные курсы Оманский риал / Катарский риал
1 OMR9.47297 QAR
5 OMR47.36485 QAR
10 OMR94.72970 QAR
20 OMR189.45940 QAR
50 OMR473.64850 QAR
100 OMR947.29700 QAR
250 OMR2368.24250 QAR
500 OMR4736.48500 QAR
1000 OMR9472.97000 QAR
2000 OMR18945.94000 QAR
5000 OMR47364.85000 QAR
10000 OMR94729.70000 QAR