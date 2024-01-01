Katar riyalinden Yemen riyaline

Reel döviz kuru ile QAR → OMR çevirin

1.000 qar
105,576 omr

1.00000 QAR = 0.10558 OMR

18:25 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85491.0764589.35221.451321.652010.94747518.3528
1 GBP1.1697311.25915104.5181.697651.93241.1082921.4678
1 USD0.928950.794187183.00641.348251.534680.8801517.0494
1 INR0.01119170.009567770.012047310.01624270.01848870.01060340.205399

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Katar riyalinden Yemen riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

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QAR → EUR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Umman Riyali
1 QAR0.10558 OMR
5 QAR0.52788 OMR
10 QAR1.05576 OMR
20 QAR2.11152 OMR
50 QAR5.27880 OMR
100 QAR10.55760 OMR
250 QAR26.39400 OMR
500 QAR52.78800 OMR
1000 QAR105.57600 OMR
2000 QAR211.15200 OMR
5000 QAR527.88000 OMR
10000 QAR1055.76000 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Katar Riyali
1 OMR9.47183 QAR
5 OMR47.35915 QAR
10 OMR94.71830 QAR
20 OMR189.43660 QAR
50 OMR473.59150 QAR
100 OMR947.18300 QAR
250 OMR2367.95750 QAR
500 OMR4735.91500 QAR
1000 OMR9471.83000 QAR
2000 OMR18943.66000 QAR
5000 OMR47359.15000 QAR
10000 OMR94718.30000 QAR