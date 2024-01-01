20 Katar riyalinden Umman riyaline

Reel döviz kuru ile QAR → OMR çevirin

1,000QR QAR = 0,1056ر.ع. OMR

20:27 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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QAR → OMR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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OMR
1 QAR → OMRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,10560,1056
Düşük0,10560,1054
Ortalama0,10560,1056
Değişim-0.00%0.03%
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1 QAR → OMR istatistikleri

QAR → OMR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1056, en düşük 0,1056 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1056 oldu. QAR → OMR kurundaki değişiklik -0.00 değerindeydi.

QAR → OMR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1056, en düşük 0,1054 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1056 oldu. QAR → OMR kurundaki değişiklik 0.03 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - OMR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,4051,402277,950,7890,9441.720,281,537
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,3810,018
1 CAD0,71360,2141198,2880,5630,6731.227,241,096
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden Umman riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Umman Riyali
1 QAR0,10559 OMR
5 QAR0,52795 OMR
10 QAR1,05590 OMR
20 QAR2,11180 OMR
50 QAR5,27950 OMR
100 QAR10,55900 OMR
250 QAR26,39750 OMR
500 QAR52,79500 OMR
1000 QAR105,59000 OMR
2000 QAR211,18000 OMR
5000 QAR527,95000 OMR
10000 QAR1.055,90000 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Katar Riyali
1 OMR9,47057 QAR
5 OMR47,35285 QAR
10 OMR94,70570 QAR
20 OMR189,41140 QAR
50 OMR473,52850 QAR
100 OMR947,05700 QAR
250 OMR2.367,64250 QAR
500 OMR4.735,28500 QAR
1000 OMR9.470,57000 QAR
2000 OMR18.941,14000 QAR
5000 OMR47.352,85000 QAR
10000 OMR94.705,70000 QAR