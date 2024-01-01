100 пакистанских рупий в узбекские сомы

Сконвертируйте PKR в UZS по реальному обменному курсу

₨1,000 PKR = so'm46,11 UZS

Среднерыночный курс в 21:58
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График изменения обменного курса PKR к UZS

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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UZS
1 PKR в UZSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий46,131746,1317
Низкий45,945345,2208
В среднем46,058345,7464
Изменение0.35%1.79%
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Соотношение 1 PKR к UZS

За последние 30 дней максимальный курс PKR к UZS составил 46,1317, а минимальный — 45,9453. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 46,0583. Изменение курса PKR к UZS в процентном соотношении составило 0.35.

За последние 90 дней максимальный курс PKR к UZS составил 46,1317, а минимальный — 45,2208. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 45,7464. Изменение курса PKR к UZS в процентном соотношении составило 1.79.

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Популярные валюты

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,93384,3890,7743,6731,3913,75634,365
1 EUR1,072190,4570,833,9371,4914,02636,836
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0160,0450,407
1 GBP1,2921,205109,02714,7451,7974,85344,398

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Как произвести расчет конвертации из пакистанских рупий в узбекские сомы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PKR из выпадающего списка для исходной валюты и UZS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PKR в UZS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для пакистанских рупий

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PKR в AED

PKR в CAD

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PKR в TRY

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Пакистанская рупия / Узбекский сом
1 PKR46,10650 UZS
5 PKR230,53250 UZS
10 PKR461,06500 UZS
20 PKR922,13000 UZS
50 PKR2 305,32500 UZS
100 PKR4 610,65000 UZS
250 PKR11 526,62500 UZS
500 PKR23 053,25000 UZS
1000 PKR46 106,50000 UZS
2000 PKR92 213,00000 UZS
5000 PKR230 532,50000 UZS
10000 PKR461 065,00000 UZS
Обменные курсы Узбекский сом / Пакистанская рупия
1 UZS0,02169 PKR
5 UZS0,10844 PKR
10 UZS0,21689 PKR
20 UZS0,43378 PKR
50 UZS1,08445 PKR
100 UZS2,16889 PKR
250 UZS5,42223 PKR
500 UZS10,84445 PKR
1000 UZS21,68890 PKR
2000 UZS43,37780 PKR
5000 UZS108,44450 PKR
10000 UZS216,88900 PKR