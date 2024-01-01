10 узбекских сомов в пакистанские рупии

Сконвертируйте UZS в PKR по реальному обменному курсу

so'm1,000 UZS = ₨0,02171 PKR

Среднерыночный курс в 11:12
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График изменения обменного курса UZS к PKR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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PKR
1 UZS в PKRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,02180,0221
Низкий0,02170,0217
В среднем0,02170,0219
Изменение-0.27%-1.82%
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Соотношение 1 UZS к PKR

За последние 30 дней максимальный курс UZS к PKR составил 0,0218, а минимальный — 0,0217. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0217. Изменение курса UZS к PKR в процентном соотношении составило -0.27.

За последние 90 дней максимальный курс UZS к PKR составил 0,0221, а минимальный — 0,0217. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0219. Изменение курса UZS к PKR в процентном соотношении составило -1.82.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8281,06689,9951,4861,620,93821,72
1 GBP1,20811,288108,7121,7951,9571,13326,238
1 USD0,9380,776184,3871,3941,5190,87920,367
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,241

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Как произвести расчет конвертации из узбекских сомов в пакистанские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UZS из выпадающего списка для исходной валюты и PKR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UZS в PKR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для узбекских сомов

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Узбекский сом / Пакистанская рупия
1 UZS0,02171 PKR
5 UZS0,10853 PKR
10 UZS0,21706 PKR
20 UZS0,43413 PKR
50 UZS1,08532 PKR
100 UZS2,17064 PKR
250 UZS5,42660 PKR
500 UZS10,85320 PKR
1000 UZS21,70640 PKR
2000 UZS43,41280 PKR
5000 UZS108,53200 PKR
10000 UZS217,06400 PKR
Обменные курсы Пакистанская рупия / Узбекский сом
1 PKR46,06940 UZS
5 PKR230,34700 UZS
10 PKR460,69400 UZS
20 PKR921,38800 UZS
50 PKR2 303,47000 UZS
100 PKR4 606,94000 UZS
250 PKR11 517,35000 UZS
500 PKR23 034,70000 UZS
1000 PKR46 069,40000 UZS
2000 PKR92 138,80000 UZS
5000 PKR230 347,00000 UZS
10000 PKR460 694,00000 UZS