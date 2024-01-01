500 пакистанских рупий в евро

Сконвертируйте PKR в EUR по реальному обменному курсу

₨1,000 PKR = €0,003356 EUR

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса PKR к EUR

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

EUR
1 PKR в EURПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00340,0034
Низкий0,00330,0032
В среднем0,00330,0033
Изменение2.05%2.37%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 PKR к EUR

За последние 30 дней максимальный курс PKR к EUR составил 0,0034, а минимальный — 0,0033. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0033. Изменение курса PKR к EUR в процентном соотношении составило 2.05.

За последние 90 дней максимальный курс PKR к EUR составил 0,0034, а минимальный — 0,0032. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0033. Изменение курса PKR к EUR в процентном соотношении составило 2.37.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график PKR к EUR

Популярные валюты

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,93384,3890,7743,6731,3913,75634,365
1 EUR1,072190,4570,833,9371,4914,02636,836
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0160,0450,407
1 GBP1,2921,205109,02714,7451,7974,85344,398

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из пакистанских рупий в евро

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PKR из выпадающего списка для исходной валюты и EUR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PKR в EUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для пакистанских рупий

PKR в USD

PKR в EUR

PKR в INR

PKR в GBP

PKR в AED

PKR в CAD

PKR в SAR

PKR в TRY

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Пакистанская рупия / Евро
1 PKR0,00336 EUR
5 PKR0,01678 EUR
10 PKR0,03356 EUR
20 PKR0,06713 EUR
50 PKR0,16782 EUR
100 PKR0,33564 EUR
250 PKR0,83911 EUR
500 PKR1,67822 EUR
1000 PKR3,35644 EUR
2000 PKR6,71288 EUR
5000 PKR16,78220 EUR
10000 PKR33,56440 EUR
Обменные курсы Евро / Пакистанская рупия
1 EUR297,93500 PKR
5 EUR1 489,67500 PKR
10 EUR2 979,35000 PKR
20 EUR5 958,70000 PKR
50 EUR14 896,75000 PKR
100 EUR29 793,50000 PKR
250 EUR74 483,75000 PKR
500 EUR148 967,50000 PKR
1000 EUR297 935,00000 PKR
2000 EUR595 870,00000 PKR
5000 EUR1 489 675,00000 PKR
10000 EUR2 979 350,00000 PKR