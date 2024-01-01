1 кина Папуа-Новой Гвинеи в казахстанские тенге

Сконвертируйте PGK в KZT по реальному обменному курсу

K1,000 PGK = ₸124,4 KZT

Среднерыночный курс в 15:28
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График изменения обменного курса PGK к KZT

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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KZT
1 PGK в KZTПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий124,6010126,2900
Низкий122,8620122,1250
В среднем123,7091123,4765
Изменение0.97%0.37%
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Соотношение 1 PGK к KZT

За последние 30 дней максимальный курс PGK к KZT составил 124,6010, а минимальный — 122,8620. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 123,7091. Изменение курса PGK к KZT в процентном соотношении составило 0.97.

За последние 90 дней максимальный курс PGK к KZT составил 126,2900, а минимальный — 122,1250. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 123,4765. Изменение курса PGK к KZT в процентном соотношении составило 0.37.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из кин Папуа-Новой Гвинеи в казахстанские тенге

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PGK из выпадающего списка для исходной валюты и KZT из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PGK в KZT, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для кина Папуа-Новой Гвинеи

PGK в USD

PGK в EUR

PGK в GBP

PGK в INR

PGK в JPY

PGK в RUB

PGK в AUD

PGK в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Папуа-Новой Гвинеи Кина / Казахстанский тенге
1 PGK124,44600 KZT
5 PGK622,23000 KZT
10 PGK1 244,46000 KZT
20 PGK2 488,92000 KZT
50 PGK6 222,30000 KZT
100 PGK12 444,60000 KZT
250 PGK31 111,50000 KZT
500 PGK62 223,00000 KZT
1000 PGK124 446,00000 KZT
2000 PGK248 892,00000 KZT
5000 PGK622 230,00000 KZT
10000 PGK1 244 460,00000 KZT
Обменные курсы Казахстанский тенге / Папуа-Новой Гвинеи Кина
1 KZT0,00804 PGK
5 KZT0,04018 PGK
10 KZT0,08036 PGK
20 KZT0,16071 PGK
50 KZT0,40178 PGK
100 KZT0,80356 PGK
250 KZT2,00890 PGK
500 KZT4,01779 PGK
1000 KZT8,03558 PGK
2000 KZT16,07116 PGK
5000 KZT40,17790 PGK
10000 KZT80,35580 PGK