20 перуанских новых солей в бутанские нгултрумы

Сконвертируйте PEN в BTN по реальному обменному курсу

S/.1,000 PEN = Nu.22,40 BTN

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса PEN к BTN

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

BTN
1 PEN в BTNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий22,471722,6073
Низкий22,248322,0045
В среднем22,336022,3338
Изменение0.08%0.10%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 PEN к BTN

За последние 30 дней максимальный курс PEN к BTN составил 22,4717, а минимальный — 22,2483. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 22,3360. Изменение курса PEN к BTN в процентном соотношении составило 0.08.

За последние 90 дней максимальный курс PEN к BTN составил 22,6073, а минимальный — 22,0045. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 22,3338. Изменение курса PEN к BTN в процентном соотношении составило 0.10.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график PEN к BTN

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из перуанских новых солей в бутанские нгултрумы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PEN из выпадающего списка для исходной валюты и BTN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PEN в BTN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для перуанских новых солей

PEN в USD

PEN в EUR

PEN в GBP

PEN в INR

PEN в JPY

PEN в RUB

PEN в AUD

PEN в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Перуанский новый соль / Бутанский нгултрум
1 PEN22,40460 BTN
5 PEN112,02300 BTN
10 PEN224,04600 BTN
20 PEN448,09200 BTN
50 PEN1 120,23000 BTN
100 PEN2 240,46000 BTN
250 PEN5 601,15000 BTN
500 PEN11 202,30000 BTN
1000 PEN22 404,60000 BTN
2000 PEN44 809,20000 BTN
5000 PEN112 023,00000 BTN
10000 PEN224 046,00000 BTN
Обменные курсы Бутанский нгултрум / Перуанский новый соль
1 BTN0,04463 PEN
5 BTN0,22317 PEN
10 BTN0,44634 PEN
20 BTN0,89267 PEN
50 BTN2,23168 PEN
100 BTN4,46336 PEN
250 BTN11,15840 PEN
500 BTN22,31680 PEN
1000 BTN44,63360 PEN
2000 BTN89,26720 PEN
5000 BTN223,16800 PEN
10000 BTN446,33600 PEN