1 панамский бальбоа в грузинские лари

Сконвертируйте PAB в GEL по реальному обменному курсу

B/.1,000 PAB = ₾2,723 GEL

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса PAB к GEL

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

GEL
1 PAB в GELПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий2,75002,7500
Низкий2,71682,6849
В среднем2,72932,7150
Изменение-0.01%1.03%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 PAB к GEL

За последние 30 дней максимальный курс PAB к GEL составил 2,7500, а минимальный — 2,7168. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2,7293. Изменение курса PAB к GEL в процентном соотношении составило -0.01.

За последние 90 дней максимальный курс PAB к GEL составил 2,7500, а минимальный — 2,6849. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2,7150. Изменение курса PAB к GEL в процентном соотношении составило 1.03.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график PAB к GEL

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из панамских бальбоа в грузинские лари

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PAB из выпадающего списка для исходной валюты и GEL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PAB в GEL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для панамский бальбоа

PAB в USD

PAB в EUR

PAB в GBP

PAB в INR

PAB в JPY

PAB в RUB

PAB в AUD

PAB в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Панамский бальбоа / Грузинский лари
1 PAB2,72270 GEL
5 PAB13,61350 GEL
10 PAB27,22700 GEL
20 PAB54,45400 GEL
50 PAB136,13500 GEL
100 PAB272,27000 GEL
250 PAB680,67500 GEL
500 PAB1 361,35000 GEL
1000 PAB2 722,70000 GEL
2000 PAB5 445,40000 GEL
5000 PAB13 613,50000 GEL
10000 PAB27 227,00000 GEL
Обменные курсы Грузинский лари / Панамский бальбоа
1 GEL0,36728 PAB
5 GEL1,83641 PAB
10 GEL3,67282 PAB
20 GEL7,34564 PAB
50 GEL18,36410 PAB
100 GEL36,72820 PAB
250 GEL91,82050 PAB
500 GEL183,64100 PAB
1000 GEL367,28200 PAB
2000 GEL734,56400 PAB
5000 GEL1 836,41000 PAB
10000 GEL3 672,82000 PAB