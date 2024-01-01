250 оманских риалов в угандийские шиллинги

Сконвертируйте OMR в UGX по реальному обменному курсу

ر.ع.1,000 OMR = Ush9 505 UGX

Среднерыночный курс в 21:58
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График изменения обменного курса OMR к UGX

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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UGX
1 OMR в UGXПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий9 555,22009 690,9100
Низкий9 505,05009 505,0500
В среднем9 520,08339 591,4006
Изменение-0.24%-1.91%
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Соотношение 1 OMR к UGX

За последние 30 дней максимальный курс OMR к UGX составил 9 555,2200, а минимальный — 9 505,0500. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 9 520,0833. Изменение курса OMR к UGX в процентном соотношении составило -0.24.

За последние 90 дней максимальный курс OMR к UGX составил 9 690,9100, а минимальный — 9 505,0500. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 9 591,4006. Изменение курса OMR к UGX в процентном соотношении составило -1.91.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в угандийские шиллинги

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и UGX из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в UGX, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для оманских риалов

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OMR в GBP

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OMR в RUB

OMR в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Оманский риал / Угандийский шиллинг
1 OMR9 505,37000 UGX
5 OMR47 526,85000 UGX
10 OMR95 053,70000 UGX
20 OMR190 107,40000 UGX
50 OMR475 268,50000 UGX
100 OMR950 537,00000 UGX
250 OMR2 376 342,50000 UGX
500 OMR4 752 685,00000 UGX
1000 OMR9 505 370,00000 UGX
2000 OMR19 010 740,00000 UGX
5000 OMR47 526 850,00000 UGX
10000 OMR95 053 700,00000 UGX
Обменные курсы Угандийский шиллинг / Оманский риал
1 UGX0,00011 OMR
5 UGX0,00053 OMR
10 UGX0,00105 OMR
20 UGX0,00210 OMR
50 UGX0,00526 OMR
100 UGX0,01052 OMR
250 UGX0,02630 OMR
500 UGX0,05260 OMR
1000 UGX0,10520 OMR
2000 UGX0,21041 OMR
5000 UGX0,52602 OMR
10000 UGX1,05204 OMR