1 тысяча угандийских шиллингов в оманские риалы

Сконвертируйте UGX в OMR по реальному обменному курсу

Ush1,000 UGX = ر.ع.0,0001052 OMR

Среднерыночный курс в 07:05
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График изменения обменного курса UGX к OMR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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OMR
1 UGX в OMRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00010,0001
Низкий0,00010,0001
В среднем0,00010,0001
Изменение0.24%1.86%
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Соотношение 1 UGX к OMR

За последние 30 дней максимальный курс UGX к OMR составил 0,0001, а минимальный — 0,0001. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0001. Изменение курса UGX к OMR в процентном соотношении составило 0.24.

За последние 90 дней максимальный курс UGX к OMR составил 0,0001, а минимальный — 0,0001. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0001. Изменение курса UGX к OMR в процентном соотношении составило 1.86.

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Популярные валюты

 USDAUDEURSGDGBPINRNGNCAD
1 USD11,5170,9331,3290,77484,3831 695,521,391
1 AUD0,65910,6150,8760,5155,6381 117,940,917
1 EUR1,0721,62611,4240,8390,4761 817,941,492
1 SGD0,7531,1420,70210,58263,5151 276,221,047

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Как произвести расчет конвертации из угандийских шиллингов в оманские риалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UGX из выпадающего списка для исходной валюты и OMR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UGX в OMR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для угандийских шиллингов

UGX в USD

UGX в AUD

UGX в EUR

UGX в SGD

UGX в GBP

UGX в INR

UGX в NGN

UGX в CAD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Угандийский шиллинг / Оманский риал
1 UGX0,00011 OMR
5 UGX0,00053 OMR
10 UGX0,00105 OMR
20 UGX0,00210 OMR
50 UGX0,00526 OMR
100 UGX0,01052 OMR
250 UGX0,02630 OMR
500 UGX0,05260 OMR
1000 UGX0,10520 OMR
2000 UGX0,21041 OMR
5000 UGX0,52602 OMR
10000 UGX1,05203 OMR
Обменные курсы Оманский риал / Угандийский шиллинг
1 OMR9 505,39000 UGX
5 OMR47 526,95000 UGX
10 OMR95 053,90000 UGX
20 OMR190 107,80000 UGX
50 OMR475 269,50000 UGX
100 OMR950 539,00000 UGX
250 OMR2 376 347,50000 UGX
500 OMR4 752 695,00000 UGX
1000 OMR9 505 390,00000 UGX
2000 OMR19 010 780,00000 UGX
5000 OMR47 526 950,00000 UGX
10000 OMR95 053 900,00000 UGX