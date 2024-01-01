5 000 оманских риалов в эсватинские эмалангени

Сконвертируйте OMR в SZL по реальному обменному курсу

ر.ع.1,000 OMR = L45,67 SZL

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса OMR к SZL

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

SZL
1 OMR в SZLПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий46,216047,3982
Низкий44,946244,4233
В среднем45,697845,8222
Изменение1.06%-3.65%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 OMR к SZL

За последние 30 дней максимальный курс OMR к SZL составил 46,2160, а минимальный — 44,9462. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 45,6978. Изменение курса OMR к SZL в процентном соотношении составило 1.06.

За последние 90 дней максимальный курс OMR к SZL составил 47,3982, а минимальный — 44,4233. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 45,8222. Изменение курса OMR к SZL в процентном соотношении составило -3.65.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график OMR к SZL

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в эсватинские эмалангени

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и SZL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в SZL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для оманских риалов

OMR в USD

OMR в EUR

OMR в GBP

OMR в INR

OMR в JPY

OMR в RUB

OMR в AUD

OMR в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Оманский риал / Свазилендский лилангени
1 OMR45,66650 SZL
5 OMR228,33250 SZL
10 OMR456,66500 SZL
20 OMR913,33000 SZL
50 OMR2 283,32500 SZL
100 OMR4 566,65000 SZL
250 OMR11 416,62500 SZL
500 OMR22 833,25000 SZL
1000 OMR45 666,50000 SZL
2000 OMR91 333,00000 SZL
5000 OMR228 332,50000 SZL
10000 OMR456 665,00000 SZL
Обменные курсы Свазилендский лилангени / Оманский риал
1 SZL0,02190 OMR
5 SZL0,10949 OMR
10 SZL0,21898 OMR
20 SZL0,43796 OMR
50 SZL1,09490 OMR
100 SZL2,18979 OMR
250 SZL5,47448 OMR
500 SZL10,94895 OMR
1000 SZL21,89790 OMR
2000 SZL43,79580 OMR
5000 SZL109,48950 OMR
10000 SZL218,97900 OMR