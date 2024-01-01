10 оманских риалов в непальские рупии

Сконвертируйте OMR в NPR по реальному обменному курсу

ر.ع.1,000 OMR = ₨350,6 NPR

Среднерыночный курс в 14:05
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График изменения обменного курса OMR к NPR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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NPR
1 OMR в NPRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий350,6270350,6270
Низкий349,1030347,2320
В среднем349,5642348,8838
Изменение0.33%0.47%
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Соотношение 1 OMR к NPR

За последние 30 дней максимальный курс OMR к NPR составил 350,6270, а минимальный — 349,1030. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 349,5642. Изменение курса OMR к NPR в процентном соотношении составило 0.33.

За последние 90 дней максимальный курс OMR к NPR составил 350,6270, а минимальный — 347,2320. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 348,8838. Изменение курса OMR к NPR в процентном соотношении составило 0.47.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в непальские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и NPR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в NPR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для оманских риалов

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OMR в EUR

OMR в GBP

OMR в INR

OMR в JPY

OMR в RUB

OMR в AUD

OMR в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Оманский риал / Непальская рупия
1 OMR350,61200 NPR
5 OMR1 753,06000 NPR
10 OMR3 506,12000 NPR
20 OMR7 012,24000 NPR
50 OMR17 530,60000 NPR
100 OMR35 061,20000 NPR
250 OMR87 653,00000 NPR
500 OMR175 306,00000 NPR
1000 OMR350 612,00000 NPR
2000 OMR701 224,00000 NPR
5000 OMR1 753 060,00000 NPR
10000 OMR3 506 120,00000 NPR
Обменные курсы Непальская рупия / Оманский риал
1 NPR0,00285 OMR
5 NPR0,01426 OMR
10 NPR0,02852 OMR
20 NPR0,05704 OMR
50 NPR0,14261 OMR
100 NPR0,28522 OMR
250 NPR0,71304 OMR
500 NPR1,42608 OMR
1000 NPR2,85215 OMR
2000 NPR5,70430 OMR
5000 NPR14,26075 OMR
10000 NPR28,52150 OMR