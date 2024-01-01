250 оманских риалов в малагасийские ариари

Сконвертируйте OMR в MGA по реальному обменному курсу

ر.ع.1,000 OMR = Ar11 990 MGA

Среднерыночный курс в 19:33
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График изменения обменного курса OMR к MGA

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MGA
1 OMR в MGAПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий11 992,700011 992,7000
Низкий11 821,300011 724,6000
В среднем11 927,146711 847,4233
Изменение1.45%0.82%
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Соотношение 1 OMR к MGA

За последние 30 дней максимальный курс OMR к MGA составил 11 992,7000, а минимальный — 11 821,3000. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 11 927,1467. Изменение курса OMR к MGA в процентном соотношении составило 1.45.

За последние 90 дней максимальный курс OMR к MGA составил 11 992,7000, а минимальный — 11 724,6000. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 11 847,4233. Изменение курса OMR к MGA в процентном соотношении составило 0.82.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в малагасийские ариари

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и MGA из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в MGA, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для оманских риалов

OMR в USD

OMR в EUR

OMR в GBP

OMR в INR

OMR в JPY

OMR в RUB

OMR в AUD

OMR в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Оманский риал / Малагасийский ариари
1 OMR11 992,70000 MGA
5 OMR59 963,50000 MGA
10 OMR119 927,00000 MGA
20 OMR239 854,00000 MGA
50 OMR599 635,00000 MGA
100 OMR1 199 270,00000 MGA
250 OMR2 998 175,00000 MGA
500 OMR5 996 350,00000 MGA
1000 OMR11 992 700,00000 MGA
2000 OMR23 985 400,00000 MGA
5000 OMR59 963 500,00000 MGA
10000 OMR119 927 000,00000 MGA
Обменные курсы Малагасийский ариари / Оманский риал
1 MGA0,00008 OMR
5 MGA0,00042 OMR
10 MGA0,00083 OMR
20 MGA0,00167 OMR
50 MGA0,00417 OMR
100 MGA0,00834 OMR
250 MGA0,02085 OMR
500 MGA0,04169 OMR
1000 MGA0,08338 OMR
2000 MGA0,16677 OMR
5000 MGA0,41692 OMR
10000 MGA0,83384 OMR