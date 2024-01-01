10 тысяч оманских риалов в либерийские доллары

Сконвертируйте OMR в LRD по реальному обменному курсу

ر.ع.1,000 OMR = L$496,4 LRD

Среднерыночный курс в 18:53
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График изменения обменного курса OMR к LRD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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LRD
1 OMR в LRDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий501,3600507,3040
Низкий495,0250495,0250
В среднем499,1098503,4100
Изменение-0.98%-2.14%
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Соотношение 1 OMR к LRD

За последние 30 дней максимальный курс OMR к LRD составил 501,3600, а минимальный — 495,0250. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 499,1098. Изменение курса OMR к LRD в процентном соотношении составило -0.98.

За последние 90 дней максимальный курс OMR к LRD составил 507,3040, а минимальный — 495,0250. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 503,4100. Изменение курса OMR к LRD в процентном соотношении составило -2.14.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в либерийские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и LRD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в LRD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для оманских риалов

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Оманский риал / Либерийский доллар
1 OMR496,42500 LRD
5 OMR2 482,12500 LRD
10 OMR4 964,25000 LRD
20 OMR9 928,50000 LRD
50 OMR24 821,25000 LRD
100 OMR49 642,50000 LRD
250 OMR124 106,25000 LRD
500 OMR248 212,50000 LRD
1000 OMR496 425,00000 LRD
2000 OMR992 850,00000 LRD
5000 OMR2 482 125,00000 LRD
10000 OMR4 964 250,00000 LRD
Обменные курсы Либерийский доллар / Оманский риал
1 LRD0,00201 OMR
5 LRD0,01007 OMR
10 LRD0,02014 OMR
20 LRD0,04029 OMR
50 LRD0,10072 OMR
100 LRD0,20144 OMR
250 LRD0,50360 OMR
500 LRD1,00720 OMR
1000 LRD2,01440 OMR
2000 LRD4,02880 OMR
5000 LRD10,07200 OMR
10000 LRD20,14400 OMR