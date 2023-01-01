Оманские риалы в джерсийские фунты

Сконвертируйте OMR в JEP по реальному обменному курсу

1000 omr
2059.96 jep

1.00000 OMR = 2.05996 JEP

Среднерыночный курс в 10:25
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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86841.094991.33751.494871.660570.964918.698
1 GBP1.1515411.2608105.1771.721371.912191.1111221.5312
1 USD0.913350.793147183.42091.36531.516650.881317.0774
1 INR0.01094840.009507780.011987410.01636640.01818060.01056450.204714

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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в джерсийские фунты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и JEP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в JEP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для оманский риал

OMR в USD

OMR в EUR

OMR в GBP

OMR в INR

OMR в JPY

OMR в RUB

OMR в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Оманский риал / Фунт Джерси
1 OMR2.05996 JEP
5 OMR10.29980 JEP
10 OMR20.59960 JEP
20 OMR41.19920 JEP
50 OMR102.99800 JEP
100 OMR205.99600 JEP
250 OMR514.99000 JEP
500 OMR1029.98000 JEP
1000 OMR2059.96000 JEP
2000 OMR4119.92000 JEP
5000 OMR10299.80000 JEP
10000 OMR20599.60000 JEP
Обменные курсы Фунт Джерси / Оманский риал
1 JEP0.48545 OMR
5 JEP2.42724 OMR
10 JEP4.85447 OMR
20 JEP9.70894 OMR
50 JEP24.27235 OMR
100 JEP48.54470 OMR
250 JEP121.36175 OMR
500 JEP242.72350 OMR
1000 JEP485.44700 OMR
2000 JEP970.89400 OMR
5000 JEP2427.23500 OMR
10000 JEP4854.47000 OMR