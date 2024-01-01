5 000 оманских риалов в джерсийские фунты

Сконвертируйте OMR в JEP по реальному обменному курсу

ر.ع.1,000 OMR = £2,010 JEP

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса OMR к JEP

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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JEP
1 OMR в JEPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий2,01612,0338
Низкий1,98781,9344
В среднем2,00041,9837
Изменение1.13%-1.15%
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Соотношение 1 OMR к JEP

За последние 30 дней максимальный курс OMR к JEP составил 2,0161, а минимальный — 1,9878. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2,0004. Изменение курса OMR к JEP в процентном соотношении составило 1.13.

За последние 90 дней максимальный курс OMR к JEP составил 2,0338, а минимальный — 1,9344. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,9837. Изменение курса OMR к JEP в процентном соотношении составило -1.15.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в джерсийские фунты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и JEP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в JEP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для оманских риалов

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OMR в GBP

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OMR в RUB

OMR в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Оманский риал / Фунт Джерси
1 OMR2,01035 JEP
5 OMR10,05175 JEP
10 OMR20,10350 JEP
20 OMR40,20700 JEP
50 OMR100,51750 JEP
100 OMR201,03500 JEP
250 OMR502,58750 JEP
500 OMR1 005,17500 JEP
1000 OMR2 010,35000 JEP
2000 OMR4 020,70000 JEP
5000 OMR10 051,75000 JEP
10000 OMR20 103,50000 JEP
Обменные курсы Фунт Джерси / Оманский риал
1 JEP0,49743 OMR
5 JEP2,48714 OMR
10 JEP4,97427 OMR
20 JEP9,94854 OMR
50 JEP24,87135 OMR
100 JEP49,74270 OMR
250 JEP124,35675 OMR
500 JEP248,71350 OMR
1000 JEP497,42700 OMR
2000 JEP994,85400 OMR
5000 JEP2 487,13500 OMR
10000 JEP4 974,27000 OMR