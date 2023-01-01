Оманские риалы в гернсийские фунты

Сконвертируйте OMR в GGP по реальному обменному курсу

1000 omr
2060.13 ggp

1.00000 OMR = 2.06013 GGP

Среднерыночный курс в 10:24
Отслеживайте обменный курс
Wise

Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

Логотип TrustpilotРейтинг Trustpilot

Loading

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.868351.09591.33891.494731.660220.96518.6976
1 GBP1.1516111.26095105.1821.721261.911831.111321.5312
1 USD0.913250.793053183.41451.365051.516190.881217.0754
1 INR0.01094820.009507370.011988310.01636470.01817650.01056410.204705

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в гернсийские фунты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и GGP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в GGP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для оманский риал

OMR в USD

OMR в EUR

OMR в GBP

OMR в INR

OMR в JPY

OMR в RUB

OMR в AUD

OMR в ZAR

Change Converter source currency

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
phones

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Оманский риал / Гернсийский фунт
1 OMR2.06013 GGP
5 OMR10.30065 GGP
10 OMR20.60130 GGP
20 OMR41.20260 GGP
50 OMR103.00650 GGP
100 OMR206.01300 GGP
250 OMR515.03250 GGP
500 OMR1030.06500 GGP
1000 OMR2060.13000 GGP
2000 OMR4120.26000 GGP
5000 OMR10300.65000 GGP
10000 OMR20601.30000 GGP
Обменные курсы Гернсийский фунт / Оманский риал
1 GGP0.48541 OMR
5 GGP2.42704 OMR
10 GGP4.85407 OMR
20 GGP9.70814 OMR
50 GGP24.27035 OMR
100 GGP48.54070 OMR
250 GGP121.35175 OMR
500 GGP242.70350 OMR
1000 GGP485.40700 OMR
2000 GGP970.81400 OMR
5000 GGP2427.03500 OMR
10000 GGP4854.07000 OMR