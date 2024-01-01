Yemen riyalinden Guernsey pounduna

Reel döviz kuru ile OMR → GGP çevirin

1.000 omr
2.064,65 ggp

1.00000 OMR = 2.06465 GGP

16:17 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855091.0757589.3171.452851.652580.9473718.375
1 GBP1.1694711.25805104.4531.699061.932641.1079221.4889
1 USD0.92960.794881183.02771.350551.536220.8806517.0811
1 INR0.01119610.009573680.012044210.01626630.01850250.01060670.205728

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Yemen riyalinden Guernsey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → GGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yemen riyali için en iyi döviz çiftleri

OMR → USD

OMR → EUR

OMR → GBP

OMR → INR

OMR → JPY

OMR → RUB

OMR → AUD

OMR → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Umman Riyali / Guernsey poundu
1 OMR2.06465 GGP
5 OMR10.32325 GGP
10 OMR20.64650 GGP
20 OMR41.29300 GGP
50 OMR103.23250 GGP
100 OMR206.46500 GGP
250 OMR516.16250 GGP
500 OMR1032.32500 GGP
1000 OMR2064.65000 GGP
2000 OMR4129.30000 GGP
5000 OMR10323.25000 GGP
10000 OMR20646.50000 GGP
Çevrim kurları Guernsey poundu / Umman Riyali
1 GGP0.48434 OMR
5 GGP2.42172 OMR
10 GGP4.84343 OMR
20 GGP9.68686 OMR
50 GGP24.21715 OMR
100 GGP48.43430 OMR
250 GGP121.08575 OMR
500 GGP242.17150 OMR
1000 GGP484.34300 OMR
2000 GGP968.68600 OMR
5000 GGP2421.71500 OMR
10000 GGP4843.43000 OMR