1 Yemen riyalinden Guernsey pounduna

Reel döviz kuru ile OMR → GGP çevirin

1 omr
2.05 ggp

1.00000 OMR = 2.04768 GGP

11:47 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.865751.0981591.48731.490681.659340.9630518.8399
1 GBP1.1550711.2684105.6711.721791.916591.1123921.7607
1 USD0.91060.788395183.31041.357451.511030.876917.156
1 INR0.01093050.009463340.012003310.01629390.01813740.01052570.205929

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yemen riyalinden Guernsey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → GGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yemen riyali için en iyi döviz çiftleri

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OMR → GBP

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OMR → RUB

OMR → AUD

OMR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Umman Riyali / Guernsey poundu
1 OMR2.04768 GGP
5 OMR10.23840 GGP
10 OMR20.47680 GGP
20 OMR40.95360 GGP
50 OMR102.38400 GGP
100 OMR204.76800 GGP
250 OMR511.92000 GGP
500 OMR1023.84000 GGP
1000 OMR2047.68000 GGP
2000 OMR4095.36000 GGP
5000 OMR10238.40000 GGP
10000 OMR20476.80000 GGP
Çevrim kurları Guernsey poundu / Umman Riyali
1 GGP0.48836 OMR
5 GGP2.44179 OMR
10 GGP4.88359 OMR
20 GGP9.76718 OMR
50 GGP24.41795 OMR
100 GGP48.83590 OMR
250 GGP122.08975 OMR
500 GGP244.17950 OMR
1000 GGP488.35900 OMR
2000 GGP976.71800 OMR
5000 GGP2441.79500 OMR
10000 GGP4883.59000 OMR