Yeni Zelanda dolarından Guernsey pounduna

Reel döviz kuru ile NZD → GGP çevirin

1.000 nzd
485,81 ggp

1.00000 NZD = 0.48581 GGP

16:02 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8552251.0760589.33661.452941.651780.94728518.3625
1 GBP1.1692811.2582104.4591.698881.931381.1076421.4708
1 USD0.929350.794786183.02271.350251.535040.8803517.0647
1 INR0.01119360.009573120.012044910.01626360.01848940.01060370.205543

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yeni Zelanda dolarından Guernsey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NZD → GGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni Zelanda doları için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Guernsey poundu
1 NZD0.48581 GGP
5 NZD2.42907 GGP
10 NZD4.85813 GGP
20 NZD9.71626 GGP
50 NZD24.29065 GGP
100 NZD48.58130 GGP
250 NZD121.45325 GGP
500 NZD242.90650 GGP
1000 NZD485.81300 GGP
2000 NZD971.62600 GGP
5000 NZD2429.06500 GGP
10000 NZD4858.13000 GGP
Çevrim kurları Guernsey poundu / Yeni Zelanda Doları
1 GGP2.05841 NZD
5 GGP10.29205 NZD
10 GGP20.58410 NZD
20 GGP41.16820 NZD
50 GGP102.92050 NZD
100 GGP205.84100 NZD
250 GGP514.60250 NZD
500 GGP1029.20500 NZD
1000 GGP2058.41000 NZD
2000 GGP4116.82000 NZD
5000 GGP10292.05000 NZD
10000 GGP20584.10000 NZD