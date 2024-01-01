Yeni İsrail şekelinden Guernsey pounduna

Reel döviz kuru ile ILS → GGP çevirin

1.000 ils
217,66 ggp

1.00000 ILS = 0.21766 GGP

06:30 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853731.0729589.06671.453261.653620.9495618.3371
1 GBP1.1713311.25675104.3241.702211.936891.1122521.4784
1 USD0.9320.795703183.0111.354451.541190.8849517.0904
1 INR0.01122750.009585520.012046610.01631650.01856610.01066060.205881

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yeni İsrail şekelinden Guernsey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → GGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Guernsey poundu
1 ILS0.21766 GGP
5 ILS1.08829 GGP
10 ILS2.17658 GGP
20 ILS4.35316 GGP
50 ILS10.88290 GGP
100 ILS21.76580 GGP
250 ILS54.41450 GGP
500 ILS108.82900 GGP
1000 ILS217.65800 GGP
2000 ILS435.31600 GGP
5000 ILS1088.29000 GGP
10000 ILS2176.58000 GGP
Çevrim kurları Guernsey poundu / Yeni İsrail Şekeli
1 GGP4.59436 ILS
5 GGP22.97180 ILS
10 GGP45.94360 ILS
20 GGP91.88720 ILS
50 GGP229.71800 ILS
100 GGP459.43600 ILS
250 GGP1148.59000 ILS
500 GGP2297.18000 ILS
1000 GGP4594.36000 ILS
2000 GGP9188.72000 ILS
5000 GGP22971.80000 ILS
10000 GGP45943.60000 ILS