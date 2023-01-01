10 bin Yeni İsrail şekelinden Guernsey pounduna

Reel döviz kuru ile ILS → GGP çevirin

10000 ils
2146.08 ggp

1.00000 ILS = 0.21461 GGP

11:06 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86521.0972591.43821.490721.65760.9627518.8367
1 GBP1.155811.26805105.6721.722771.915631.1127521.7689
1 USD0.91140.788612183.3341.35861.510690.877417.1672
1 INR0.01093630.009463270.011999910.01630310.01812810.01052870.206005

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yeni İsrail şekelinden Guernsey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → GGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Guernsey poundu
1 ILS0.21461 GGP
5 ILS1.07304 GGP
10 ILS2.14608 GGP
20 ILS4.29216 GGP
50 ILS10.73040 GGP
100 ILS21.46080 GGP
250 ILS53.65200 GGP
500 ILS107.30400 GGP
1000 ILS214.60800 GGP
2000 ILS429.21600 GGP
5000 ILS1073.04000 GGP
10000 ILS2146.08000 GGP
Çevrim kurları Guernsey poundu / Yeni İsrail Şekeli
1 GGP4.65966 ILS
5 GGP23.29830 ILS
10 GGP46.59660 ILS
20 GGP93.19320 ILS
50 GGP232.98300 ILS
100 GGP465.96600 ILS
250 GGP1164.91500 ILS
500 GGP2329.83000 ILS
1000 GGP4659.66000 ILS
2000 GGP9319.32000 ILS
5000 GGP23298.30000 ILS
10000 GGP46596.60000 ILS