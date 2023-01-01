50 Yeni İsrail şekelinden Guernsey pounduna

Reel döviz kuru ile ILS → GGP çevirin

50 ils
10.73 ggp

1.00000 ILS = 0.21463 GGP

11:07 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86521.097391.44081.490741.657550.962618.8321
1 GBP1.155811.26825105.6861.722981.915791.1125821.766
1 USD0.911350.788488183.33251.358551.510570.8772517.1622
1 INR0.0109360.009461950.012000110.01630280.01812710.01052710.205948

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Yeni İsrail şekelinden Guernsey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → GGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

ILS → USD

ILS → EUR

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ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Guernsey poundu
1 ILS0.21463 GGP
5 ILS1.07314 GGP
10 ILS2.14628 GGP
20 ILS4.29256 GGP
50 ILS10.73140 GGP
100 ILS21.46280 GGP
250 ILS53.65700 GGP
500 ILS107.31400 GGP
1000 ILS214.62800 GGP
2000 ILS429.25600 GGP
5000 ILS1073.14000 GGP
10000 ILS2146.28000 GGP
Çevrim kurları Guernsey poundu / Yeni İsrail Şekeli
1 GGP4.65923 ILS
5 GGP23.29615 ILS
10 GGP46.59230 ILS
20 GGP93.18460 ILS
50 GGP232.96150 ILS
100 GGP465.92300 ILS
250 GGP1164.80750 ILS
500 GGP2329.61500 ILS
1000 GGP4659.23000 ILS
2000 GGP9318.46000 ILS
5000 GGP23296.15000 ILS
10000 GGP46592.30000 ILS