5 Yeni Zelanda dolarından Guernsey pounduna

Reel döviz kuru ile NZD → GGP çevirin

5 nzd
2.43 ggp

1.00000 NZD = 0.48508 GGP

11:44 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86591.098191.48211.490671.659140.96318.8386
1 GBP1.1548711.2681105.6451.721451.915991.1121421.755
1 USD0.910650.788581183.30941.35751.510920.87717.1556
1 INR0.01093110.009465690.012003410.01629470.01813620.0105270.205926

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yeni Zelanda dolarından Guernsey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NZD → GGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni Zelanda doları için en iyi döviz çiftleri

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Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Guernsey poundu
1 NZD0.48508 GGP
5 NZD2.42540 GGP
10 NZD4.85080 GGP
20 NZD9.70160 GGP
50 NZD24.25400 GGP
100 NZD48.50800 GGP
250 NZD121.27000 GGP
500 NZD242.54000 GGP
1000 NZD485.08000 GGP
2000 NZD970.16000 GGP
5000 NZD2425.40000 GGP
10000 NZD4850.80000 GGP
Çevrim kurları Guernsey poundu / Yeni Zelanda Doları
1 GGP2.06151 NZD
5 GGP10.30755 NZD
10 GGP20.61510 NZD
20 GGP41.23020 NZD
50 GGP103.07550 NZD
100 GGP206.15100 NZD
250 GGP515.37750 NZD
500 GGP1030.75500 NZD
1000 GGP2061.51000 NZD
2000 GGP4123.02000 NZD
5000 GGP10307.55000 NZD
10000 GGP20615.10000 NZD