阿曼里亞爾兌根西島鎊匯率

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1 GBP1.1574711.2701105.8221.724541.911941.1083421.9403
1 USD0.911350.78734183.31751.35781.505340.8726517.2745
1 INR0.0109380.009449870.012002310.01629670.01806760.01047380.207333

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如何將阿曼里亞爾兌換成to Guernsey pounds

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阿曼里亞爾根西島鎊兌換率
1 OMR2.04494 GGP
5 OMR10.22470 GGP
10 OMR20.44940 GGP
20 OMR40.89880 GGP
50 OMR102.24700 GGP
100 OMR204.49400 GGP
250 OMR511.23500 GGP
500 OMR1022.47000 GGP
1000 OMR2044.94000 GGP
2000 OMR4089.88000 GGP
5000 OMR10224.70000 GGP
10000 OMR20449.40000 GGP
根西島鎊阿曼里亞爾兌換率
1 GGP0.48901 OMR
5 GGP2.44507 OMR
10 GGP4.89013 OMR
20 GGP9.78026 OMR
50 GGP24.45065 OMR
100 GGP48.90130 OMR
250 GGP122.25325 OMR
500 GGP244.50650 OMR
1000 GGP489.01300 OMR
2000 GGP978.02600 OMR
5000 GGP2445.06500 OMR
10000 GGP4890.13000 OMR