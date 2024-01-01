100 оманских риалов в бангладешские таки

Сконвертируйте OMR в BDT по реальному обменному курсу

ر.ع.1,000 OMR = Tk310,4 BDT

Среднерыночный курс в 21:58
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График изменения обменного курса OMR к BDT

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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BDT
1 OMR в BDTПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий310,5310310,5310
Низкий310,3120304,8740
В среднем310,3942309,7821
Изменение0.04%1.72%
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Соотношение 1 OMR к BDT

За последние 30 дней максимальный курс OMR к BDT составил 310,5310, а минимальный — 310,3120. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 310,3942. Изменение курса OMR к BDT в процентном соотношении составило 0.04.

За последние 90 дней максимальный курс OMR к BDT составил 310,5310, а минимальный — 304,8740. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 309,7821. Изменение курса OMR к BDT в процентном соотношении составило 1.72.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в бангладешские таки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и BDT из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в BDT, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для оманских риалов

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OMR в JPY

OMR в RUB

OMR в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Оманский риал / Бангладешская така
1 OMR310,43400 BDT
5 OMR1 552,17000 BDT
10 OMR3 104,34000 BDT
20 OMR6 208,68000 BDT
50 OMR15 521,70000 BDT
100 OMR31 043,40000 BDT
250 OMR77 608,50000 BDT
500 OMR155 217,00000 BDT
1000 OMR310 434,00000 BDT
2000 OMR620 868,00000 BDT
5000 OMR1 552 170,00000 BDT
10000 OMR3 104 340,00000 BDT
Обменные курсы Бангладешская така / Оманский риал
1 BDT0,00322 OMR
5 BDT0,01611 OMR
10 BDT0,03221 OMR
20 BDT0,06443 OMR
50 BDT0,16106 OMR
100 BDT0,32213 OMR
250 BDT0,80533 OMR
500 BDT1,61065 OMR
1000 BDT3,22130 OMR
2000 BDT6,44260 OMR
5000 BDT16,10650 OMR
10000 BDT32,21300 OMR