10 оманских риалов в азербайджанские манаты

Сконвертируйте OMR в AZN по реальному обменному курсу

ر.ع.1,000 OMR = man.4,414 AZN

Среднерыночный курс в 15:28
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График изменения обменного курса OMR к AZN

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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AZN
1 OMR в AZNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий4,41644,4168
Низкий4,41014,4101
В среднем4,41474,4149
Изменение-0.03%-0.01%
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Соотношение 1 OMR к AZN

За последние 30 дней максимальный курс OMR к AZN составил 4,4164, а минимальный — 4,4101. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 4,4147. Изменение курса OMR к AZN в процентном соотношении составило -0.03.

За последние 90 дней максимальный курс OMR к AZN составил 4,4168, а минимальный — 4,4101. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 4,4149. Изменение курса OMR к AZN в процентном соотношении составило -0.01.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в азербайджанские манаты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и AZN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в AZN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для оманских риалов

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Оманский риал / Азербайджанский манат
1 OMR4,41427 AZN
5 OMR22,07135 AZN
10 OMR44,14270 AZN
20 OMR88,28540 AZN
50 OMR220,71350 AZN
100 OMR441,42700 AZN
250 OMR1 103,56750 AZN
500 OMR2 207,13500 AZN
1000 OMR4 414,27000 AZN
2000 OMR8 828,54000 AZN
5000 OMR22 071,35000 AZN
10000 OMR44 142,70000 AZN
Обменные курсы Азербайджанский манат / Оманский риал
1 AZN0,22654 OMR
5 AZN1,13269 OMR
10 AZN2,26538 OMR
20 AZN4,53076 OMR
50 AZN11,32690 OMR
100 AZN22,65380 OMR
250 AZN56,63450 OMR
500 AZN113,26900 OMR
1000 AZN226,53800 OMR
2000 AZN453,07600 OMR
5000 AZN1 132,69000 OMR
10000 AZN2 265,38000 OMR