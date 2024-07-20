1 норвежская крона в швейцарские франки
Сконвертируйте NOK в CHF по реальному обменному курсу
Loading
|1 NOK в CHF
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0854
|0,0871
|Низкий
|0,0814
|0,0814
|В среднем
|0,0840
|0,0842
|Изменить
|-3.68%
|-1.52%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 NOK к CHF
За последние 30 дней максимальный курс NOK к CHF составил 0,0854, а минимальный — 0,0814. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0840. Изменение курса NOK к CHF в процентном соотношении составило -3.68.
За последние 90 дней максимальный курс NOK к CHF составил 0,0871, а минимальный — 0,0814. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0842. Изменение курса NOK к CHF в процентном соотношении составило -1.52.
Сравните цены за перевод денег за границу
У наших ведущих конкурентов есть маленький грязный секрет. Они добавляют скрытые наценки к своим обменным курсам — взимая больше без вашего ведома. И если у них есть комиссии, они взимают с вас деньги дважды.
Wise не скрывает дополнительные комиссии в обменном курсе. Мы предлагаем вам настоящий обменный курс. Сравните наш обменный курс и комиссии с тем, что предлагают наши конкуренты, и посмотрите на разницу сами.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из норвежских крон в швейцарские франки
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите NOK из выпадающего списка для исходной валюты и CHF из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NOK в CHF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Швейцарский франк / Норвежская крона
|1 CHF
|12,27890 NOK
|5 CHF
|61,39450 NOK
|10 CHF
|122,78900 NOK
|20 CHF
|245,57800 NOK
|50 CHF
|613,94500 NOK
|100 CHF
|1 227,89000 NOK
|250 CHF
|3 069,72500 NOK
|500 CHF
|6 139,45000 NOK
|1000 CHF
|12 278,90000 NOK
|2000 CHF
|24 557,80000 NOK
|5000 CHF
|61 394,50000 NOK
|10000 CHF
|122 789,00000 NOK