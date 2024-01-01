5 нигерийских найр в вьетнамские донги
Сконвертируйте NGN в VND по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
Loading
|1 NGN в VND
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|17,0457
|23,6150
|Низкий
|15,5942
|15,5942
|В среднем
|16,4336
|17,4787
|Изменить
|-8.15%
|-33.70%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 NGN к VND
За последние 30 дней максимальный курс NGN к VND составил 17,0457, а минимальный — 15,5942. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 16,4336. Изменение курса NGN к VND в процентном соотношении составило -8.15.
За последние 90 дней максимальный курс NGN к VND составил 23,6150, а минимальный — 15,5942. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 17,4787. Изменение курса NGN к VND в процентном соотношении составило -33.70.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в вьетнамские донги
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и VND из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в VND, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Нигерийская найра / Вьетнамский донг
|1 NGN
|15,65680 VND
|5 NGN
|78,28400 VND
|10 NGN
|156,56800 VND
|20 NGN
|313,13600 VND
|50 NGN
|782,84000 VND
|100 NGN
|1 565,68000 VND
|250 NGN
|3 914,20000 VND
|500 NGN
|7 828,40000 VND
|1000 NGN
|15 656,80000 VND
|2000 NGN
|31 313,60000 VND
|5000 NGN
|78 284,00000 VND
|10000 NGN
|156 568,00000 VND
|Обменные курсы Вьетнамский донг / Нигерийская найра
|1000 VND
|63,86990 NGN
|2000 VND
|127,73980 NGN
|5000 VND
|319,34950 NGN
|10000 VND
|638,69900 NGN
|20000 VND
|1 277,39800 NGN
|50000 VND
|3 193,49500 NGN
|100000 VND
|6 386,99000 NGN
|200000 VND
|12 773,98000 NGN
|500000 VND
|31 934,95000 NGN
|1000000 VND
|63 869,90000 NGN
|2000000 VND
|127 739,80000 NGN
|5000000 VND
|319 349,50000 NGN