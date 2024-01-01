10 нигерийских найр в российские рубли

Сконвертируйте NGN в RUB по реальному обменному курсу

10 ngn
0,54 rub

₦1,000 NGN = руб0,05433 RUB

Среднерыночный курс в 20:59
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1 NGN в RUBПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,05930,0865
Низкий0,05430,0543
В среднем0,05680,0617
Изменить-7.02%-37.17%
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Соотношение 1 NGN к RUB

За последние 30 дней максимальный курс NGN к RUB составил 0,0593, а минимальный — 0,0543. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0568. Изменение курса NGN к RUB в процентном соотношении составило -7.02.

За последние 90 дней максимальный курс NGN к RUB составил 0,0865, а минимальный — 0,0543. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0617. Изменение курса NGN к RUB в процентном соотношении составило -37.17.

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Популярные валюты

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10,91958,3890,774134,32648,2618,04983,723
1 EUR1,088163,5450,843146,18752,52219,64291,116
1 PHP0,0170,01610,0132,3010,8270,3091,434
1 GBP1,2911,18775,4011173,46262,32123,307108,116

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Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в российские рубли

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и RUB из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в RUB, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для нигерийских найр

NGN в USD

NGN в EUR

NGN в PHP

NGN в GBP

NGN в DZD

NGN в EGP

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NGN в INR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Нигерийская найра / Российский рубль
1 NGN0,05433 RUB
5 NGN0,27163 RUB
10 NGN0,54326 RUB
20 NGN1,08653 RUB
50 NGN2,71632 RUB
100 NGN5,43264 RUB
250 NGN13,58160 RUB
500 NGN27,16320 RUB
1000 NGN54,32640 RUB
2000 NGN108,65280 RUB
5000 NGN271,63200 RUB
10000 NGN543,26400 RUB
Обменные курсы Российский рубль / Нигерийская найра
1 RUB18,40730 NGN
5 RUB92,03650 NGN
10 RUB184,07300 NGN
20 RUB368,14600 NGN
50 RUB920,36500 NGN
100 RUB1 840,73000 NGN
250 RUB4 601,82500 NGN
500 RUB9 203,65000 NGN
1000 RUB18 407,30000 NGN
2000 RUB36 814,60000 NGN
5000 RUB92 036,50000 NGN
10000 RUB184 073,00000 NGN