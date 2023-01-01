10 Nijerya nairasından Rus rublesine

Reel döviz kuru ile NGN → RUB çevirin

10 ngn
1,27 rub

1.00000 NGN = 0.12724 RUB

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Tek hesapta 40+ para birimi

NGN → RUB çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 NGN → 0 RUB
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Nijerya nairasından Rus rublesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RUB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NGN → RUB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Nijerya nairası

NGN → USD

NGN → EUR

NGN → PHP

NGN → GBP

NGN → DZD

NGN → EGP

NGN → MXN

NGN → INR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Rus Rublesi
1 NGN0.12724 RUB
5 NGN0.63619 RUB
10 NGN1.27237 RUB
20 NGN2.54474 RUB
50 NGN6.36185 RUB
100 NGN12.72370 RUB
250 NGN31.80925 RUB
500 NGN63.61850 RUB
1000 NGN127.23700 RUB
2000 NGN254.47400 RUB
5000 NGN636.18500 RUB
10000 NGN1272.37000 RUB
Çevrim kurları Rus Rublesi / Nijerya Nairası
1 RUB7.85933 NGN
5 RUB39.29665 NGN
10 RUB78.59330 NGN
20 RUB157.18660 NGN
50 RUB392.96650 NGN
100 RUB785.93300 NGN
250 RUB1964.83250 NGN
500 RUB3929.66500 NGN
1000 RUB7859.33000 NGN
2000 RUB15718.66000 NGN
5000 RUB39296.65000 NGN
10000 RUB78593.30000 NGN