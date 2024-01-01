10 Rus rublesinden Nijerya nairasına

Reel döviz kuru ile RUB → NGN çevirin

10 rub
193,71 ngn

1,000руб RUB = 19,37₦ NGN

04:03 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RUB → NGN çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RUB → NGNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek19,388719,3887
Düşük17,187814,7884
Ortalama18,212117,0682
Değişim12.07%28.56%
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1 RUB → NGN istatistikleri

RUB → NGN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 19,3887, en düşük 17,1878 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 18,2121 oldu. RUB → NGN kurundaki değişiklik 12.07 değerindeydi.

RUB → NGN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 19,3887, en düşük 14,7884 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 17,0682 oldu. RUB → NGN kurundaki değişiklik 28.56 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADCNYGBPAUDSGDINR
1 USD10,9271,3867,2310,7861,5371,33683,736
1 EUR1,07911,4967,8050,8481,6591,44290,376
1 CAD0,7210,66815,2160,5671,1080,96460,4
1 CNY0,1380,1280,19210,1090,2130,18511,58

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Rus rublesinden Nijerya nairasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RUB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RUB → NGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rus rublesi için en iyi döviz çiftleri

RUB → USD

RUB → EUR

RUB → CAD

RUB → CNY

RUB → GBP

RUB → AUD

RUB → SGD

RUB → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rus Rublesi / Nijerya Nairası
1 RUB19,37060 NGN
5 RUB96,85300 NGN
10 RUB193,70600 NGN
20 RUB387,41200 NGN
50 RUB968,53000 NGN
100 RUB1.937,06000 NGN
250 RUB4.842,65000 NGN
500 RUB9.685,30000 NGN
1000 RUB19.370,60000 NGN
2000 RUB38.741,20000 NGN
5000 RUB96.853,00000 NGN
10000 RUB193.706,00000 NGN
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Rus Rublesi
1 NGN0,05162 RUB
5 NGN0,25812 RUB
10 NGN0,51625 RUB
20 NGN1,03249 RUB
50 NGN2,58123 RUB
100 NGN5,16245 RUB
250 NGN12,90613 RUB
500 NGN25,81225 RUB
1000 NGN51,62450 RUB
2000 NGN103,24900 RUB
5000 NGN258,12250 RUB
10000 NGN516,24500 RUB