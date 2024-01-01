5 нигерийских найр в либерийские доллары
Сконвертируйте NGN в LRD по реальному обменному курсу
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|1 NGN в LRD
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,1299
|0,1793
|Низкий
|0,1201
|0,1201
|В среднем
|0,1257
|0,1332
|Изменить
|-7.19%
|-32.75%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 NGN к LRD
За последние 30 дней максимальный курс NGN к LRD составил 0,1299, а минимальный — 0,1201. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1257. Изменение курса NGN к LRD в процентном соотношении составило -7.19.
За последние 90 дней максимальный курс NGN к LRD составил 0,1793, а минимальный — 0,1201. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1332. Изменение курса NGN к LRD в процентном соотношении составило -32.75.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в либерийские доллары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и LRD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в LRD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Либерийский доллар / Нигерийская найра
|1 LRD
|8,29245 NGN
|5 LRD
|41,46225 NGN
|10 LRD
|82,92450 NGN
|20 LRD
|165,84900 NGN
|50 LRD
|414,62250 NGN
|100 LRD
|829,24500 NGN
|250 LRD
|2 073,11250 NGN
|500 LRD
|4 146,22500 NGN
|1000 LRD
|8 292,45000 NGN
|2000 LRD
|16 584,90000 NGN
|5000 LRD
|41 462,25000 NGN
|10000 LRD
|82 924,50000 NGN