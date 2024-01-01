10 тысяч нигерийских найр в либерийские доллары

Сконвертируйте NGN в LRD по реальному обменному курсу

10 000 ngn
1 205,92 lrd

₦1,000 NGN = L$0,1206 LRD

Среднерыночный курс в 20:59
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1 NGN в LRDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,12990,1793
Низкий0,12010,1201
В среднем0,12570,1332
Изменить-7.19%-32.75%
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Соотношение 1 NGN к LRD

За последние 30 дней максимальный курс NGN к LRD составил 0,1299, а минимальный — 0,1201. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1257. Изменение курса NGN к LRD в процентном соотношении составило -7.19.

За последние 90 дней максимальный курс NGN к LRD составил 0,1793, а минимальный — 0,1201. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1332. Изменение курса NGN к LRD в процентном соотношении составило -32.75.

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Популярные валюты

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10,91958,3890,774134,32648,2618,04983,723
1 EUR1,088163,5450,843146,18752,52219,64291,116
1 PHP0,0170,01610,0132,3010,8270,3091,434
1 GBP1,2911,18775,4011173,46262,32123,307108,116

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Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в либерийские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и LRD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в LRD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для нигерийских найр

NGN в USD

NGN в EUR

NGN в PHP

NGN в GBP

NGN в DZD

NGN в EGP

NGN в MXN

NGN в INR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Нигерийская найра / Либерийский доллар
1 NGN0,12059 LRD
5 NGN0,60296 LRD
10 NGN1,20592 LRD
20 NGN2,41184 LRD
50 NGN6,02960 LRD
100 NGN12,05920 LRD
250 NGN30,14800 LRD
500 NGN60,29600 LRD
1000 NGN120,59200 LRD
2000 NGN241,18400 LRD
5000 NGN602,96000 LRD
10000 NGN1 205,92000 LRD
Обменные курсы Либерийский доллар / Нигерийская найра
1 LRD8,29245 NGN
5 LRD41,46225 NGN
10 LRD82,92450 NGN
20 LRD165,84900 NGN
50 LRD414,62250 NGN
100 LRD829,24500 NGN
250 LRD2 073,11250 NGN
500 LRD4 146,22500 NGN
1000 LRD8 292,45000 NGN
2000 LRD16 584,90000 NGN
5000 LRD41 462,25000 NGN
10000 LRD82 924,50000 NGN