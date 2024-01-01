50 нигерийских найр в гондурасские лемпиры
Сконвертируйте NGN в HNL по реальному обменному курсу
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|1 NGN в HNL
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0166
|0,0230
|Низкий
|0,0153
|0,0153
|В среднем
|0,0160
|0,0170
|Изменить
|-7.93%
|-33.35%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 NGN к HNL
За последние 30 дней максимальный курс NGN к HNL составил 0,0166, а минимальный — 0,0153. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0160. Изменение курса NGN к HNL в процентном соотношении составило -7.93.
За последние 90 дней максимальный курс NGN к HNL составил 0,0230, а минимальный — 0,0153. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0170. Изменение курса NGN к HNL в процентном соотношении составило -33.35.
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Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в гондурасские лемпиры
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и HNL из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в HNL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Гондурасская лемпира / Нигерийская найра
|1 HNL
|65,31000 NGN
|5 HNL
|326,55000 NGN
|10 HNL
|653,10000 NGN
|20 HNL
|1 306,20000 NGN
|50 HNL
|3 265,50000 NGN
|100 HNL
|6 531,00000 NGN
|250 HNL
|16 327,50000 NGN
|500 HNL
|32 655,00000 NGN
|1000 HNL
|65 310,00000 NGN
|2000 HNL
|130 620,00000 NGN
|5000 HNL
|326 550,00000 NGN
|10000 HNL
|653 100,00000 NGN