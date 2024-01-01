5 нигерийских найр в гондурасские лемпиры

Сконвертируйте NGN в HNL по реальному обменному курсу

5 ngn
0,08 hnl

₦1,000 NGN = L0,01531 HNL

Среднерыночный курс в 20:59
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1 NGN в HNLПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,01660,0230
Низкий0,01530,0153
В среднем0,01600,0170
Изменить-7.93%-33.35%
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Соотношение 1 NGN к HNL

За последние 30 дней максимальный курс NGN к HNL составил 0,0166, а минимальный — 0,0153. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0160. Изменение курса NGN к HNL в процентном соотношении составило -7.93.

За последние 90 дней максимальный курс NGN к HNL составил 0,0230, а минимальный — 0,0153. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0170. Изменение курса NGN к HNL в процентном соотношении составило -33.35.

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Популярные валюты

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10,91958,3890,774134,32648,2618,04983,723
1 EUR1,088163,5450,843146,18752,52219,64291,116
1 PHP0,0170,01610,0132,3010,8270,3091,434
1 GBP1,2911,18775,4011173,46262,32123,307108,116

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Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в гондурасские лемпиры

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и HNL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в HNL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для нигерийских найр

NGN в USD

NGN в EUR

NGN в PHP

NGN в GBP

NGN в DZD

NGN в EGP

NGN в MXN

NGN в INR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Нигерийская найра / Гондурасская лемпира
1 NGN0,01531 HNL
5 NGN0,07656 HNL
10 NGN0,15312 HNL
20 NGN0,30623 HNL
50 NGN0,76558 HNL
100 NGN1,53116 HNL
250 NGN3,82790 HNL
500 NGN7,65580 HNL
1000 NGN15,31160 HNL
2000 NGN30,62320 HNL
5000 NGN76,55800 HNL
10000 NGN153,11600 HNL
Обменные курсы Гондурасская лемпира / Нигерийская найра
1 HNL65,31000 NGN
5 HNL326,55000 NGN
10 HNL653,10000 NGN
20 HNL1 306,20000 NGN
50 HNL3 265,50000 NGN
100 HNL6 531,00000 NGN
250 HNL16 327,50000 NGN
500 HNL32 655,00000 NGN
1000 HNL65 310,00000 NGN
2000 HNL130 620,00000 NGN
5000 HNL326 550,00000 NGN
10000 HNL653 100,00000 NGN