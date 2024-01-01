100 нигерийских найр в ботсванские пулы
Сконвертируйте NGN в BWP по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
Loading
|1 NGN в BWP
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0091
|0,0129
|Низкий
|0,0083
|0,0083
|В среднем
|0,0088
|0,0094
|Изменить
|-7.90%
|-35.02%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 NGN к BWP
За последние 30 дней максимальный курс NGN к BWP составил 0,0091, а минимальный — 0,0083. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0088. Изменение курса NGN к BWP в процентном соотношении составило -7.90.
За последние 90 дней максимальный курс NGN к BWP составил 0,0129, а минимальный — 0,0083. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0094. Изменение курса NGN к BWP в процентном соотношении составило -35.02.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в ботсванские пулы
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и BWP из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в BWP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Ботсванская пула / Нигерийская найра
|1 BWP
|119,65000 NGN
|5 BWP
|598,25000 NGN
|10 BWP
|1 196,50000 NGN
|20 BWP
|2 393,00000 NGN
|50 BWP
|5 982,50000 NGN
|100 BWP
|11 965,00000 NGN
|250 BWP
|29 912,50000 NGN
|500 BWP
|59 825,00000 NGN
|1000 BWP
|119 650,00000 NGN
|2000 BWP
|239 300,00000 NGN
|5000 BWP
|598 250,00000 NGN
|10000 BWP
|1 196 500,00000 NGN