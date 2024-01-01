5 нигерийских найр в ботсванские пулы

Сконвертируйте NGN в BWP по реальному обменному курсу

5 ngn
0,04 bwp

₦1,000 NGN = P0,008358 BWP

Среднерыночный курс в 20:59
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1 NGN в BWPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00910,0129
Низкий0,00830,0083
В среднем0,00880,0094
Изменить-7.90%-35.02%
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Соотношение 1 NGN к BWP

За последние 30 дней максимальный курс NGN к BWP составил 0,0091, а минимальный — 0,0083. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0088. Изменение курса NGN к BWP в процентном соотношении составило -7.90.

За последние 90 дней максимальный курс NGN к BWP составил 0,0129, а минимальный — 0,0083. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0094. Изменение курса NGN к BWP в процентном соотношении составило -35.02.

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Популярные валюты

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10,91958,3890,774134,32648,2618,04983,723
1 EUR1,088163,5450,843146,18752,52219,64291,116
1 PHP0,0170,01610,0132,3010,8270,3091,434
1 GBP1,2911,18775,4011173,46262,32123,307108,116

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Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в ботсванские пулы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и BWP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в BWP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для нигерийских найр

NGN в USD

NGN в EUR

NGN в PHP

NGN в GBP

NGN в DZD

NGN в EGP

NGN в MXN

NGN в INR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Нигерийская найра / Ботсванская пула
1 NGN0,00836 BWP
5 NGN0,04179 BWP
10 NGN0,08358 BWP
20 NGN0,16715 BWP
50 NGN0,41788 BWP
100 NGN0,83577 BWP
250 NGN2,08942 BWP
500 NGN4,17884 BWP
1000 NGN8,35768 BWP
2000 NGN16,71536 BWP
5000 NGN41,78840 BWP
10000 NGN83,57680 BWP
Обменные курсы Ботсванская пула / Нигерийская найра
1 BWP119,65000 NGN
5 BWP598,25000 NGN
10 BWP1 196,50000 NGN
20 BWP2 393,00000 NGN
50 BWP5 982,50000 NGN
100 BWP11 965,00000 NGN
250 BWP29 912,50000 NGN
500 BWP59 825,00000 NGN
1000 BWP119 650,00000 NGN
2000 BWP239 300,00000 NGN
5000 BWP598 250,00000 NGN
10000 BWP1 196 500,00000 NGN