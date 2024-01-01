1 тысяча намибийских долларов в сингапурские доллары

Сконвертируйте NAD в SGD по реальному обменному курсу

1 000 nad
73,60 sgd

$1,000 NAD = S$0,07360 SGD

Среднерыночный курс в 20:58
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1 NAD в SGDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,07540,0754
Низкий0,07290,0708
В среднем0,07440,0734
Изменить-2.31%3.53%
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Соотношение 1 NAD к SGD

За последние 30 дней максимальный курс NAD к SGD составил 0,0754, а минимальный — 0,0729. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0744. Изменение курса NAD к SGD в процентном соотношении составило -2.31.

За последние 90 дней максимальный курс NAD к SGD составил 0,0754, а минимальный — 0,0708. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0734. Изменение курса NAD к SGD в процентном соотношении составило 3.53.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из намибийских долларов в сингапурские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NAD из выпадающего списка для исходной валюты и SGD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NAD в SGD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для намибийских долларов

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NAD в GBP

NAD в INR

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NAD в RUB

NAD в AUD

NAD в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Намибийский доллар / Сингапурский доллар
1 NAD0,07360 SGD
5 NAD0,36798 SGD
10 NAD0,73595 SGD
20 NAD1,47191 SGD
50 NAD3,67977 SGD
100 NAD7,35954 SGD
250 NAD18,39885 SGD
500 NAD36,79770 SGD
1000 NAD73,59540 SGD
2000 NAD147,19080 SGD
5000 NAD367,97700 SGD
10000 NAD735,95400 SGD
Обменные курсы Сингапурский доллар / Намибийский доллар
1 SGD13,58780 NAD
5 SGD67,93900 NAD
10 SGD135,87800 NAD
20 SGD271,75600 NAD
50 SGD679,39000 NAD
100 SGD1 358,78000 NAD
250 SGD3 396,95000 NAD
500 SGD6 793,90000 NAD
1000 SGD13 587,80000 NAD
2000 SGD27 175,60000 NAD
5000 SGD67 939,00000 NAD
10000 SGD135 878,00000 NAD