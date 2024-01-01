1 намибийский доллар в сингапурские доллары
Сконвертируйте NAD в SGD по реальному обменному курсу
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|1 NAD в SGD
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0754
|0,0754
|Низкий
|0,0729
|0,0708
|В среднем
|0,0744
|0,0734
|Изменить
|-2.31%
|3.53%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 NAD к SGD
За последние 30 дней максимальный курс NAD к SGD составил 0,0754, а минимальный — 0,0729. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0744. Изменение курса NAD к SGD в процентном соотношении составило -2.31.
За последние 90 дней максимальный курс NAD к SGD составил 0,0754, а минимальный — 0,0708. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0734. Изменение курса NAD к SGD в процентном соотношении составило 3.53.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из намибийских долларов в сингапурские доллары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите NAD из выпадающего списка для исходной валюты и SGD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NAD в SGD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
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|Обменные курсы Сингапурский доллар / Намибийский доллар
|1 SGD
|13,58780 NAD
|5 SGD
|67,93900 NAD
|10 SGD
|135,87800 NAD
|20 SGD
|271,75600 NAD
|50 SGD
|679,39000 NAD
|100 SGD
|1 358,78000 NAD
|250 SGD
|3 396,95000 NAD
|500 SGD
|6 793,90000 NAD
|1000 SGD
|13 587,80000 NAD
|2000 SGD
|27 175,60000 NAD
|5000 SGD
|67 939,00000 NAD
|10000 SGD
|135 878,00000 NAD