5 намибийских долларов в румынские леи

Сконвертируйте NAD в RON по реальному обменному курсу

5 nad
1,25 ron

$1,000 NAD = L0,2499 RON

Среднерыночный курс в 20:58
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1 NAD в RONПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,25900,2590
Низкий0,24890,2409
В среднем0,25370,2504
Изменить-3.35%2.52%
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Соотношение 1 NAD к RON

За последние 30 дней максимальный курс NAD к RON составил 0,2590, а минимальный — 0,2489. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2537. Изменение курса NAD к RON в процентном соотношении составило -3.35.

За последние 90 дней максимальный курс NAD к RON составил 0,2590, а минимальный — 0,2409. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2504. Изменение курса NAD к RON в процентном соотношении составило 2.52.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из намибийских долларов в румынские леи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NAD из выпадающего списка для исходной валюты и RON из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NAD в RON, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для намибийских долларов

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NAD в GBP

NAD в INR

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NAD в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Намибийский доллар / Румынский лей
1 NAD0,24993 RON
5 NAD1,24963 RON
10 NAD2,49925 RON
20 NAD4,99850 RON
50 NAD12,49625 RON
100 NAD24,99250 RON
250 NAD62,48125 RON
500 NAD124,96250 RON
1000 NAD249,92500 RON
2000 NAD499,85000 RON
5000 NAD1 249,62500 RON
10000 NAD2 499,25000 RON
Обменные курсы Румынский лей / Намибийский доллар
1 RON4,00121 NAD
5 RON20,00605 NAD
10 RON40,01210 NAD
20 RON80,02420 NAD
50 RON200,06050 NAD
100 RON400,12100 NAD
250 RON1 000,30250 NAD
500 RON2 000,60500 NAD
1000 RON4 001,21000 NAD
2000 RON8 002,42000 NAD
5000 RON20 006,05000 NAD
10000 RON40 012,10000 NAD