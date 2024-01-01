50 намибийских долларов в евро

Сконвертируйте NAD в EUR по реальному обменному курсу

50 nad
2,51 eur

$1,000 NAD = €0,05027 EUR

Среднерыночный курс в 20:58
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1 NAD в EURПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,05200,0520
Низкий0,05000,0484
В среднем0,05100,0503
Изменить-3.26%2.60%
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Соотношение 1 NAD к EUR

За последние 30 дней максимальный курс NAD к EUR составил 0,0520, а минимальный — 0,0500. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0510. Изменение курса NAD к EUR в процентном соотношении составило -3.26.

За последние 90 дней максимальный курс NAD к EUR составил 0,0520, а минимальный — 0,0484. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0503. Изменение курса NAD к EUR в процентном соотношении составило 2.60.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из намибийских долларов в евро

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NAD из выпадающего списка для исходной валюты и EUR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NAD в EUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для намибийских долларов

NAD в USD

NAD в EUR

NAD в GBP

NAD в INR

NAD в JPY

NAD в RUB

NAD в AUD

NAD в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Намибийский доллар / Евро
1 NAD0,05027 EUR
5 NAD0,25134 EUR
10 NAD0,50269 EUR
20 NAD1,00538 EUR
50 NAD2,51344 EUR
100 NAD5,02688 EUR
250 NAD12,56720 EUR
500 NAD25,13440 EUR
1000 NAD50,26880 EUR
2000 NAD100,53760 EUR
5000 NAD251,34400 EUR
10000 NAD502,68800 EUR
Обменные курсы Евро / Намибийский доллар
1 EUR19,89300 NAD
5 EUR99,46500 NAD
10 EUR198,93000 NAD
20 EUR397,86000 NAD
50 EUR994,65000 NAD
100 EUR1 989,30000 NAD
250 EUR4 973,25000 NAD
500 EUR9 946,50000 NAD
1000 EUR19 893,00000 NAD
2000 EUR39 786,00000 NAD
5000 EUR99 465,00000 NAD
10000 EUR198 930,00000 NAD