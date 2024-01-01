5 мозамбикских метикалов в норвежские кроны

Сконвертируйте MZN в NOK по реальному обменному курсу

5 mzn
0,86 nok

MT1,000 MZN = kr0,1710 NOK

Среднерыночный курс в 20:58
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1 MZN в NOKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,17100,1741
Низкий0,16520,1642
В среднем0,16740,1682
Изменить3.19%-0.73%
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Соотношение 1 MZN к NOK

За последние 30 дней максимальный курс MZN к NOK составил 0,1710, а минимальный — 0,1652. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1674. Изменение курса MZN к NOK в процентном соотношении составило 3.19.

За последние 90 дней максимальный курс MZN к NOK составил 0,1741, а минимальный — 0,1642. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1682. Изменение курса MZN к NOK в процентном соотношении составило -0.73.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из мозамбикских метикалов в норвежские кроны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MZN из выпадающего списка для исходной валюты и NOK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MZN в NOK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мозамбикских метикалов

MZN в USD

MZN в EUR

MZN в GBP

MZN в INR

MZN в JPY

MZN в RUB

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мозамбикский метикал / Норвежская крона
1 MZN0,17105 NOK
5 MZN0,85524 NOK
10 MZN1,71047 NOK
20 MZN3,42094 NOK
50 MZN8,55235 NOK
100 MZN17,10470 NOK
250 MZN42,76175 NOK
500 MZN85,52350 NOK
1000 MZN171,04700 NOK
2000 MZN342,09400 NOK
5000 MZN855,23500 NOK
10000 MZN1 710,47000 NOK
Обменные курсы Норвежская крона / Мозамбикский метикал
1 NOK5,84633 MZN
5 NOK29,23165 MZN
10 NOK58,46330 MZN
20 NOK116,92660 MZN
50 NOK292,31650 MZN
100 NOK584,63300 MZN
250 NOK1 461,58250 MZN
500 NOK2 923,16500 MZN
1000 NOK5 846,33000 MZN
2000 NOK11 692,66000 MZN
5000 NOK29 231,65000 MZN
10000 NOK58 463,30000 MZN