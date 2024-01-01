50 мозамбикских метикалов в норвежские кроны
Сконвертируйте MZN в NOK по реальному обменному курсу
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|1 MZN в NOK
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,1710
|0,1741
|Низкий
|0,1652
|0,1642
|В среднем
|0,1674
|0,1682
|Изменить
|3.19%
|-0.73%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 MZN к NOK
За последние 30 дней максимальный курс MZN к NOK составил 0,1710, а минимальный — 0,1652. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1674. Изменение курса MZN к NOK в процентном соотношении составило 3.19.
За последние 90 дней максимальный курс MZN к NOK составил 0,1741, а минимальный — 0,1642. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1682. Изменение курса MZN к NOK в процентном соотношении составило -0.73.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из мозамбикских метикалов в норвежские кроны
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MZN из выпадающего списка для исходной валюты и NOK из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MZN в NOK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
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- Индийская рупия
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- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Норвежская крона / Мозамбикский метикал
|1 NOK
|5,84633 MZN
|5 NOK
|29,23165 MZN
|10 NOK
|58,46330 MZN
|20 NOK
|116,92660 MZN
|50 NOK
|292,31650 MZN
|100 NOK
|584,63300 MZN
|250 NOK
|1 461,58250 MZN
|500 NOK
|2 923,16500 MZN
|1000 NOK
|5 846,33000 MZN
|2000 NOK
|11 692,66000 MZN
|5000 NOK
|29 231,65000 MZN
|10000 NOK
|58 463,30000 MZN