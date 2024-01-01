500 мозамбикских метикалов в кенийские шиллинги

Сконвертируйте MZN в KES по реальному обменному курсу

500 mzn
1 012 kes

MT1,000 MZN = Ksh2,025 KES

Среднерыночный курс в 19:54
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1 MZN в KESПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий2,05672,1316
Низкий2,00452,0045
В среднем2,02382,0523
Изменить0.27%-2.18%
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Соотношение 1 MZN к KES

За последние 30 дней максимальный курс MZN к KES составил 2,0567, а минимальный — 2,0045. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2,0238. Изменение курса MZN к KES в процентном соотношении составило 0.27.

За последние 90 дней максимальный курс MZN к KES составил 2,1316, а минимальный — 2,0045. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2,0523. Изменение курса MZN к KES в процентном соотношении составило -2.18.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из мозамбикских метикалов в кенийские шиллинги

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MZN из выпадающего списка для исходной валюты и KES из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MZN в KES, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мозамбикских метикалов

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MZN в EUR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мозамбикский метикал / Кенийский шиллинг
1 MZN2,02492 KES
5 MZN10,12460 KES
10 MZN20,24920 KES
20 MZN40,49840 KES
50 MZN101,24600 KES
100 MZN202,49200 KES
250 MZN506,23000 KES
500 MZN1 012,46000 KES
1000 MZN2 024,92000 KES
2000 MZN4 049,84000 KES
5000 MZN10 124,60000 KES
10000 MZN20 249,20000 KES
Обменные курсы Кенийский шиллинг / Мозамбикский метикал
1 KES0,49385 MZN
5 KES2,46924 MZN
10 KES4,93847 MZN
20 KES9,87694 MZN
50 KES24,69235 MZN
100 KES49,38470 MZN
250 KES123,46175 MZN
500 KES246,92350 MZN
1000 KES493,84700 MZN
2000 KES987,69400 MZN
5000 KES2 469,23500 MZN
10000 KES4 938,47000 MZN