История обменного курса мозамбикский метикал–кенийские шиллинги

Обменный курс мозамбикский метикал/кенийские шиллинги сейчас составляет 2,025, отражая изменение в размере -1.024% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мозамбикский метикал оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.009% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мозамбикский метикал/кенийские шиллинги колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 2,064, и минимумом, равным 2,010, на 14-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой -1.726% уменьшение стоимости.