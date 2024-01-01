100 мозамбикских метикалов в кенийские шиллинги
Сконвертируйте MZN в KES по реальному обменному курсу
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|1 MZN в KES
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|2,0567
|2,1316
|Низкий
|2,0045
|2,0045
|В среднем
|2,0238
|2,0523
|Изменить
|0.27%
|-2.18%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 MZN к KES
За последние 30 дней максимальный курс MZN к KES составил 2,0567, а минимальный — 2,0045. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2,0238. Изменение курса MZN к KES в процентном соотношении составило 0.27.
За последние 90 дней максимальный курс MZN к KES составил 2,1316, а минимальный — 2,0045. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2,0523. Изменение курса MZN к KES в процентном соотношении составило -2.18.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из мозамбикских метикалов в кенийские шиллинги
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MZN из выпадающего списка для исходной валюты и KES из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MZN в KES, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Мозамбикский метикал / Кенийский шиллинг
|1 MZN
|2,02492 KES
|5 MZN
|10,12460 KES
|10 MZN
|20,24920 KES
|20 MZN
|40,49840 KES
|50 MZN
|101,24600 KES
|100 MZN
|202,49200 KES
|250 MZN
|506,23000 KES
|500 MZN
|1 012,46000 KES
|1000 MZN
|2 024,92000 KES
|2000 MZN
|4 049,84000 KES
|5000 MZN
|10 124,60000 KES
|10000 MZN
|20 249,20000 KES