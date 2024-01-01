История обменного курса малазийский ринггит–бразильские реалы

Обменный курс малазийский ринггит/бразильские реалы сейчас составляет 1,195, отражая изменение в размере 1.069% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малазийский ринггит оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 2.827% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малазийский ринггит/бразильские реалы колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 1,197, и минимумом, равным 1,157, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой 0.791% увеличение стоимости.